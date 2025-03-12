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Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro!

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AB yaptırım listesinde yer alan Rusların Güney Kıbrıs’taki dondurulmuş varlıklarının toplam değerinin 1 milyar 200 milyon euro olduğu bildirildi.
Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarının değeri 1 milyar 200 milyon Euro!

Haravgi gazetesi, Rum Sermaye Komitesi Başkanı Yorgos Teoharidis’in dün yaptığı açıklamada, AB yaptırımları listesinde yer alan Rusların Güney Kıbrıs’ta dondurulmuş vaziyette bulunan varlıklarının değerinin 1 milyar 200 milyon euro olduğunu açıkladığını aktardı.

Habere göre Teoharidis, söz konusu varlıkların yasadışı şekilde kullanımı veya Rusya’ya aktarılması durumunda olayın Rum polisine havale edilmekte olduğunu da belirtti.

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