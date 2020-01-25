Saatler geçiyor, gözler Elazığ merkezde çöken binada: İnsan sesleri geliyor, arama kurtarma faaliyetleri yoğunlaştı

Elazığ'da dün akşam (24 Ocak 2020) saatlerinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde birbirine yakın iki bina çöktü. Çöken binalardan Kalay apartmanından insan seslerinin geldiği belirtildi. Aynı binadan şimdiye kadar 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, bir kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Diğer binanın ise yalnızca yarısı çöktü. Bu binada 8 kişinin olduğu belirtilirken, AKUT, arama-kurtarma köpekleriyle enkazda yapılan incelemede herhangi bir yaşam emaresine rastlamadıklarını ancak umutlarının halen bitmediği aktardı. Gözler Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında...

Depremden 7 ve 8 saat sonra iki kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. İlerleyen saatlerde iki kadın daha aynı enkazdan çıkartıldı. Kadınlardan birinin Zazaca, enkaz altında çocuklarının kaldığını söylediği belirtildi.

NTV muhabirinin aktardığına göre binadan insan sesleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelen sesleri duymak için ara ara iş makinelerini durduruyor, çevredeki insanlardan sessiz olmasını istiyor. Çalışmalara 4 arama-kurtarma köpeği de eşlik ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaların yoğunlaştırıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitti. İçişleri Bakanı Soylu, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz" dedi. Bölgede yapılan incelemenin ardından bakanlar kameraların karşısına geçerek ortak açıklamada bulundu.

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Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından enkazdan arka arkaya bir kadın ve bir erkek çıkarıldı.

Enkazın altındayken telefon açıp yerini söyledi

Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

AKUT: Mustafa Paşa'da yıkılan ilk binadan 7 kişi sağ çıkarıldı; ikinci binada 8 kişi olduğu belirtiliyor

AKUT'un Operasyon Sorumlusu Murat Boz şunları kaydetti:

"Mustafa Paşa Mahallesinde iki tane çökmüş bina var. Arkamda olan binada deprem anından itibaren 7 canlı bir tane ölü vatandaşımızı aldık. Soldaki binanın yarısı çökmüş durumda. Altında çalışan ekibimizin zarar görmemesi için iki tane vinçle yarım aklan kısmını destekledik. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Binanın içinde 8 tane insanımızın olduğu bilgisi var. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Köpeklerimizle çalışma yaptık bir emareye rastlamadık ama umutlarımız tükenmedi. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Enkazımızın taban seviyeye indirene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. AKUT olarak 126 personeli ve 4 arama kurtarma ekibiyle kamp merkezimizi kurduk. Vardilyeli olarak ekiplerimiz çalışmalara katılıyor."

"İki yapının da çöküş şekli farklı; birinde iş makineleriyle çalışmak tehlikeli ama diğer yapıda ihtiyaç var"

Arama kurtarma çalışmalarında iş iş makinelerinin kullanılması her zaman tartışma konusu oldu. Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana gelen bir enkazda da iş makinesi kullanılmaya başlandı. AKUT'un Operasyon Sorumlusu Murat Boz, NTV muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Bu yapıda iş makineleriyle çalışmak tehlikeli ama arkamızdaki yapıda büyük bir çöküntü var. Kolonları çekmedikçe altına ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk sabah başladığımızda büyük iş makineleriyle kolonları kaldırdık şimdi tırmalayarak canlı varsa zarar vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki binanın çöküş şekilleri farklı olduğu için bir çöküntüde kapak açma sistemi kullanılırken, diğerinde ekskavatörler kullanılıyor" diye yanıt verdi.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altay: Çok titiz ve koordineli çalışılıyor

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altay, şunları kaydetti:

"Gecenin belirsizliği içinde kurtulabilenler kurtuldu, vefat edenlerin cansız bedenleri çıkarıldı. Ama gün ağardığında enkazın ne olduğu ortaya çıktı. Biz de bütün yakın bölgelerimizden ekiplerimizi buraya geçtik. Ayrıca psiko-sosyal destekle alakalı uzmanlarımızı buraya çektik. 30 kadar arkadaşımız burada çalışıyorlar. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz de hastanelerin ihtiyacı olan kanı karşıladı. Şükürler olsun acil bir kan ihtiyacı yok. Zaten stoklu çalışıyoruz. Valilik bakımından okul ve sporlara yerleştirilen vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz, battaniye dağıtıyoruz. AFAD buraya çadırlar kuracak. Bizden talep ettiklerinde de bizler de oralara çadırları kurmaya başlayacağız. Çok titiz ve koordineli çalışılıyor.

72 saat geçtikten sonra ağır, orta hasarlı evlerden bir kısmına girilemeyecek. O zaman da kaç kişinin neye ihtiyacı olduğu ortaya çıkacak. O zaman bağışçılarımızın bağışlarını alacağız. "

Kızılay Genel Müdürü Altay'ın açıklamaları esnasında, arama-kurtarma çalışmalarının 17. saatinde bir depremzede daha çıkarıldı. Depremzedenin çıkarılışı esnasında çevredekiler alkış tuttu.

AFAD ekibiyle telefonda konuşan Azize kurtarıldı

AFAD çalışanıyla enkaz altındayken telefonla konuşan kazazede de depremin 17. saatinde sağ olarak çıkarıldı. Azize isimli kadınla beraber bir çocuğun daha enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Enkaz altındaki Azize, AFAD personeliyle konuştuğu sırada içeride başkalarının da olduğunu ifade etti. İçeridekilerin Türkçe konuşmadığını bildirmesi üzerine, AFAD personeli Kürtçe konuşarak Azize'nin içerideki diğer kişilere iletmesini istedi.

AFAD personelim Azize'ye şöyle seslendi:

-Azize canım. Biz hepimiz yukarıdayız. Teyze cevap verdi mi? Birbirinizle konuşmaya devam edin...

-Teyze seni anlamadığı için arada ona Kürtçe seslen olur mu? 'Tu bêhna xwe hildidî? Ku dera te diêşe?" diye seslen. (Nefesin nasıl, neresi ağrıyor?)