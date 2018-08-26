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Saatte 367 km hız yapan bisiklet geliştirdiler!

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Bisiklet markası Delfast, saatte 367 kilometre menzile ulaşan yeni elektrikli bisikleti ile sadece Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı.
Saatte 367 km hız yapan bisiklet geliştirdiler!

Bisiklet her ne kadar ülkemizde henüz öyle görülmese de, dünyada bisikletin günlük ulaşımın en önemli parçası olduğu ülke sayısı hiç de az değil. Bisiklet esas itibariyle insan gücüyle hareket eden ve kullanırken emisyon yaratmayan bir araç. Ancak giderek otomobillerin hâkimiyetinin arttığı, bisiklet yollarının yaygın olmadığı, yokuşların fazla olduğu İstanbul gibi kentle rde trafikte bisikletle var olabilmenin şartı da daha hızlı olmaktan geçiyor.

Ukraynalı üreticinin geliştirdiği ve yatırımcılardan bulduğu destekle seri üretimine başlama kararı aldığı iki yeni bisiklet 6 bin dolardan başlayan fiyatlarıyla ülkemizde alıcı bulamayacak olsa da, insan gücü ve elektriği, bisiklet ile motosiklet arası bir tasarımda bir araya getirmesi açısından incelenmeye değer görünüyor.

Birçok  üreticisi, e-bisikletlerinin ulaşabileceği menzille öğünüyor. Ama 'ın tek şarjda ulaştığı 367 km sadece bisikletlerin değil, pek çok şehir içi motosikletinin bile menzilini aşmayı başarıyor.

Saatte ortalama 21,5 km hızla yakalanan menzil rekorunda kullanılan bisiklette toplam kapasitesi 3kWh olan 486 64Ah bir batarya kullanılmış. Bu bataryanın tam dolu hale gelebilmesi için gerekli olan süre ise 6 saat olarak belirtiliyor. Model adı Prime olan, bisiklete göre çok ağır, motosiklete göreyse çok hafif 44 kilogramlık bu bisikletin ulaşabildiği son sürat ise saatte 55 km.

ŞEHİR İÇİNDE MOTOSİKLETE ALTERNATİF

TOP adı verilen üst model ise bisikletin sınırlarını oldukça zorluyor. Her ne kadar pedalları da kullanıldığı için teknik olarak hala bisiklet sayılsa da bu model saatte ulaştığı 80 km süratle kullanılacağı ülkelerde bisikletle ilgili trafik yasalarını değiştirmeye aday görünüyor.

Habertürk'ün habrine göre, 3,5 kWh Li-ion pilleri ve kadroya adapte edilmiş 72V 48Ah pil paketine sahip bu modelin toplam ağırlığı ise 62 kg. Fiyatı ise 7 bin dolar.

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