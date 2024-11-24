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Saatte 88 km esen rüzgâr zamanla azalarak 74 km’ye düşecek

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Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkisini gösteren ve ağaçları kökünden söken, evlerin çatılarını uçuran, elektrik direklerini deviren fırtınanın karada yarın da devam edeceğini duyurdu.
Saatte 88 km esen rüzgâr zamanla azalarak 74 km’ye düşecek

Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkisini gösteren ve ağaçları kökünden söken, evlerin çatılarını uçuran, elektrik direklerini deviren fırtınanın karada yarın da devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, fırtınanın yarın sabah 06.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede kuzey ve batı yönlerden 75- 88 km/saat şeklinde esen rüzgarın zamanla etkisini azalarak, 62-74 km/saat şeklinde eseceği belirtildi.

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