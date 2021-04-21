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Sabancı Boğaz manzaralı yalısından seslendi: Sakın evde sıkıldık demeyin

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Arzu Sabancı, Boğaz manzaralı yalısından fotoğraf paylaşarak 'Sakın evde sıkıldık demeyin' dedi.
Sabancı Boğaz manzaralı yalısından seslendi: Sakın evde sıkıldık demeyin

İstanbul Beylerbeyi'nde Boğaz manzaralı yalıda oturan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından evinin manzarasının görselini paylaşarak insanlara evde kalma çağrısı yaptı.

Sabancı, paylaşımında şöyle dedi:

"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz...

Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."

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Sabancı'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı da salgın günlerinde Boğaz manzaralı evinden spor fotoğrafıyla 'Sakin ol champ...' mesajı paylaşarak gündem olmuştu.

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