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Sadıkoğlu:“ Dezenfekte Çalışmalarını Yoğunlaştırdık”

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Pandemi sürecinden itibaren yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi; halkın yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeler başta olmak üzere İskele ve köylerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Sadıkoğlu:“ Dezenfekte Çalışmalarını Yoğunlaştırdık”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tedbirlerini alarak, maske kullanımı, mesafe kuralları ve temizlik konusunda sıkı denetimler gerçekleştiren İskele Belediyesi, son 1 aydır, özellikle dezenfekte çalışmalarını 2 katına çıkardı. Özellikle halkın yoğun olarak uğradığı noktaları belli periyotlarla ilaçlayan İskele Belediyesi,  pandemi ile mücadelesini başarı ile sürdürüyor.

 

MARKET, ECZANE, KASAP GİBİ NOKTALAR DÜZENLİ OLARAK İLAÇLANIYOR

Pandemi sürecinden itibaren yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi; halkın yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeler başta olmak üzere İskele ve köylerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Covid-19 salgınına karşı, 2020 Mart ayından bu yana aldığı tedbirlerini, aralıksız sürdüren İskele Belelediyesi İlaçlama Birimi, sokağa çıkma yasağında, İskele’de açık olan devlet daireleri, kurum ve kuruluşların yanı sıra 17 köyde de dezenfekte çalışması yapıyor.

İlaçlama Birimi, Sokağa çıkma yasağının devam ettiği şu günlerde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlamak için açık olan, market, eczane, kasap, paket servis yapan restoran gibi işletmeleri dezenfekte ediyor. 

 

SADIKOĞLU:“ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDIK”

Çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren İskele Belediyesi, halk sağlığından hareketle, tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışıyoruz diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, devamında şunlara yer verdi:  “İskele Belediyesi’nin almış olduğu önlemler tek başına tabii ki yeterli değil Vatandaşların da yerine getirmesi gereken önlemler var. Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve kişisel temizliğe dikkat edilmeli. Genel olarak ülkemizin tamamında yerel olarak da tüm belediyelerin önlem çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İskele ve köylerinin her noktasında dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İskele Belediyesi olarak bizler de bölgemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri, ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır.”

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