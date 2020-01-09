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Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gece yarısına kadar sürecek

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KKTC geneli elverişsiz hava koşullarının etkisi altında bulunuyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gece yarısına kadar sürecek

KKTC geneli elverişsiz hava koşullarının etkisi altında bulunuyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son değerlendirme ve analizlerine göre bölgemiz;
alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün de gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, metrekareye 21-50 kg ile 51 -75 kg arasında yağış düşmesinin beklendiğini duyurdu.

Toprağın suya doymuş ve derelerin akışta olduğu da anımsatılarak, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Açıklamada; sel, su baskını, toprak kayması, dolu yağışı, yıldırım düşmesine karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması da tavsiye edildi.

Bölgemizin yarından başlayarak 3 gün süreyle Pazartesi gününe kadar alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altına kalacak.

İç kesimler ve sahillerde yarın hava sıcaklığı 13 – 15 derece, diğer günlerde ise 16 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Öte yandan dün ülke genelinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu bazı yollarda yaşanan olumsuzluklar devam ediyor.

Polis, Taşpınar–Doğancı Anayolu ile Güzelyurt–Akdeniz eski yolunun su taşkını nedeniyle henüz trafiğe açılmadığını duyurdu.

Kaplıca–Kantara Anayolu ise, kaya düşmesi sonucu trafik akışına kapatıldı. 

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