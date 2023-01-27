Sağanak ve soğuk etkili olacak: Sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji, Çarşamba gününe kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklığın da 12 dereceye kadar düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak – 3 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

En Yüksek sıcaklığın periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 ºC, ikinci yarısında ise 12 -15 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Detaylı rapor şöyle:

28 Ocak – 03 Şubat 2023 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

28 Ocak (Ct) : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu,

29 Ocak (Pz) : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu,

30 Ocak (Pt) : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu,

31 Ocak (Sa) : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu,

01 Şubat (Ça): Parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,

02 Şubat (Pş) : Parçalı bulutlu

03 Şubat (Cu): Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : Periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 ºC,

ikinci yarısında ise 12 -15 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta

kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü