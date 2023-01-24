  • BIST 5.358,36
  • Altın 1174.301
  • Dolar 18.8061
  • Euro 20.4887
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Sağanak Yağış Geliyor

» »
Sağanak Yağış Geliyor
Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre;

KKTC, periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 17- 20 santigrat derece dolaylarında seyredecek; rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Hafta Hava Nasıl Olacak20 Ocak 2023 Cuma 16:14
  • Bugün hava nasıl olacak?20 Ocak 2023 Cuma 10:50
  • Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak19 Ocak 2023 Perşembe 11:01
  • Hava Bugün Nasıl Olacak19 Ocak 2023 Perşembe 09:48
  • Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporunu açıkladı18 Ocak 2023 Çarşamba 16:58
  • En Çok Yağış Nereye Düştü18 Ocak 2023 Çarşamba 13:50
  • Hava Bugün Nasıl Olacak18 Ocak 2023 Çarşamba 10:23
  • En Çok Yağış Nereye Düştü?17 Ocak 2023 Salı 13:10
  • Yağışlı hava bölgeyi terk ediyor17 Ocak 2023 Salı 09:15
  • Hava bugün nasıl olacak?17 Ocak 2023 Salı 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti