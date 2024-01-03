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Sağanak yağmur bekleniyor

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Baharı çağrıştıran ılık, güneşli havanın hakim olduğu 2023 yılının son günlerinin ardından gelen yeni yıl, yağışlı havayı da getiriyor. Meteoroloji’ye göre, bugünden iki gün yer yer sağanak yağmur var.
Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 01- 07 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı alçak basınç sistemi, ikinci yarısı yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, bugün doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, yarın öğle saatleri yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise parçalı bulutlu veya zamanla çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC dolaylarında seyrederken rüzgar; genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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