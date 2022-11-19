  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Sağanak yağmur geliyor!

» »
Sağanak yağmur geliyor!
Sağanak yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi, salı gününden itibaren yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, 20 - 25 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini kaydedildi.

Bu çerçevede,  hava yarın, ve pazartesi parçalı bulutlu; Salı gününden Cuma gününe kadar ise sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak (17 Kasım 2022)17 Kasım 2022 Perşembe 08:52
  • Hava Bugün Nasıl Olacak? Yağmur Bekleniyor15 Kasım 2022 Salı 10:18
  • Hava Bugün Nasıl Olacak14 Kasım 2022 Pazartesi 09:53
  • En çok yağış nereye düştü13 Kasım 2022 Pazar 14:20
  • Bu Hafta Hava Nasıl Olacak13 Kasım 2022 Pazar 10:53
  • En çok yağış nereye düştü?12 Kasım 2022 Cumartesi 15:11
  • Yağmur Devam Edecek12 Kasım 2022 Cumartesi 14:45
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak12 Kasım 2022 Cumartesi 09:40
  • Yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor11 Kasım 2022 Cuma 17:07
  • Hava Bugün Nasıl Olacak11 Kasım 2022 Cuma 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti