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Sahte Belge İle Aracı Kaydettikleri İçin Tutuklandılar

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Gazimağusa'da Resmi Belge Sahteleme Operasyonu: İki Range Rover Velar İthal Edildi, Satıştan Elde Edilen Paranın Peşinde Soruşturma
Sahte Belge İle Aracı Kaydettikleri İçin Tutuklandılar

05 Ekim 2023 tarihinde Gazimağusa'da meydana gelen olayda, ülkeye ithal edilen iki adet Range Rover Velar marka araç, antrepo izni almak amacıyla S.E. (E-27), N.T. (E-35) ve R.K. (E-43) tarafından sahte belgelerle gümrüklenmiş ve tedavüle sürülmüştür. Bu kişiler, resmi belge niteliği taşıyan sorgulama ve ithal izni belgelerini sahteleme eylemi gerçekleştirerek Gümrük ve Rüsumat Dairesine sunmuşlardır.

Olayın devamında, söz konusu araçlardan birinin kayıtlanması sağlanmış ve daha sonra bu aracın satışı gerçekleştirilerek sahtekarlık yoluyla mal ve para temin edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, A.A. (E-27) isimli şahıs tutuklanmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.

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