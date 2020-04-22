Salgın AKP’yi de vurdu! İşte son anketler

İstanbul Iktisat Araştırma’nın Nisan ayında yapmış olduğu araştırmaya nazaran, AKP 4 Haziran seçimlerinden bu yana yüzde 7 oy yitirdi. Ankete bakılırsa, her 4 AKP seçmeninden 1’i ise Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış olduğu koronavirüs verilerine inanmıyor.

Tertipli olarak ayda 2 kez kamuoyu araştırması icra eden İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi, Nisan ayı ikinci yarısına ilişkin araştırmanın neticelerini deklare etti.

Gerçek Gündem’in derlediği habere nazaran; Koronavirüs salgınının arkasından 10 Nisan’da duyuru edilen ilk sokağa çıkma yasağının arkasından meydana getirilen araştırmada, partilerin oy oranı, liderlerin güvenilirlikleri, belediye başkanlarının performansı, koronavirüsün gümlük yaşama tesirleri ve Sıhhat Bakanlığı’nın günlük olarak açıklamış olduğu koronavirüs olay ve ölüm sayılarına kadar pek oldukça sual vatandaşlara yönelildi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Ankete bakılırsa ‘Bu pazar seçim olsa’ partilerin alacakları oy oranları şu şekilde:

AKP: 35.8

CHP: 21.1

MHP: 12.2

HDP: 11.1

İYİ Parti’nin barajın derhal altında görüntüğü ankete göre, AKP’nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana kaybetmiş olduğu oy oranı ise ortalama yüzde 7 olarak görünüyor.

ERDOĞAN EN ÇOK PUAN KAYBEDEN LİDER OLDU

Ankete nazaran Nisan ayı Liderlerin Başarı Puanı sıralamasında neredeyse her lider düşüş yaşarken, Devlet Bahçeli önceki aya göre artış göstererek üçüncü sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan 5,26 puanla birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu ise 4,24 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Mart ayına kıyasla puanını 0,19 arttıran Devlet Bahçeli, 3,98 puan ile Mansur Yavaş’ı geçerek üçüncü sırada yer aldı. Mansur Yavaş ise 3,62 puanla dördüncü sıraya geriledi. Mart ayı puanlarına göre, Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş puan kaybı yaşarken, puan kaybının en oldukça olduğu lider ise 0.28 puan ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.

4 AKP SEÇMENİNDEN 1’İ BAKANLIK VERİLERİNE GÜVENMİYOR

Anketin dikkat çeken bir başka sonucu ise koronavirüs salgını hakkında Sağlık Bakanlığı tarafınca meydana getirilen açıklamaların güvenilirlik oranı. Averaj olarak ankete katılanların yüzde 62.2’si verileri güvenilir bulurken, AKP seçmeninde bu oran yüzde 73.2 olarak çıkıyor. Sadece AKP seçmenini yüzde 26.8’inin açıklanan sayılara inanmadığı da anketin çarpıcı neticelerinden biri.

MHP SEÇMENİ ERDOĞAN’A DAHA MI ÇOK GÜVENİYOR?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz bizlere yeteriz’ sloganı ile başlatmış olduğu koronavirüse karşı yardım kampanyasına destek yüzde 50.4 oranında.

Ankette ortaya çıkan bir öteki çarpıcı netice ise yardım kampanyası mevzusunda seçmenlerin tercihi oldu. “İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz?” sorusuna AKP seçmeninin yüzde 47,5’i ‘Cumhurbaşkanlığı kampanyası’ yanıtını verirken, MHP seçmenleri içinde bu oran yüzde 31.5 çıktı.

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI

Koronavirüsle savaşım mevzusunda Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarının mücadelesi genel olarak başarıya ulaşmış bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer’in bir adım önünde yer aldı.