Şampiyon öğrencilerden Şenkul’a ziyaret

Girne 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. KKTC futsal ve atletizm şampiyonlarının yanı sıra kickboks Kıbrıs birincisi (bireysel) ve basketbol KKTC dördüncüsü takımlarından oluşan öğrenci heyeti, okullarına ve takımlarına yapılan katkılardan dolayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkürlerini iletti. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde yapılmasının ayrı bir anlam kattığı ziyarette öğrencilere; 23 Nisan İlkokulu Müdürü Kumru Kiremitçioğlu, Müdür Muavini Ahmet Özçaylı ve beden eğitimi öğretmenleri Rıza Erseven ile Hasan Saltuk eşlik etti.