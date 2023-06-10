Şampiyonlar Ligi kupası, İstanbul'da sahibini buluyor; Manchester City ve Inter, Avrupa'nın en iyisi olmak için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak

Muhtemel 11'ler

Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

72 bin taraftar

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

Manchester City ilk, Inter 4'üncü şampiyonluk peşinde

"Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,6 milyar avroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1,05 milyar avro ediyor.

İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534,45 milyon avro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

En değerli oyuncu Haaland

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon avroyla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon avro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon avro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin De Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon avroyla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon avroyla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon avroluk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

Inter'in en pahalı oyuncusu Lautaro Martinez

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon avro değer biçiliyor.

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon avroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.

Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon avro tahmin piyasa değerine sahip.

Inter'in en pahalı oyuncusu Lautaro Martinez

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon avro değer biçiliyor.

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon avroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.

Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon avro tahmin piyasa değerine sahip.

Haaland gole doymuyor

Manchester City'de ilk sezonunu geçiren Norveçli yıldız Erling Haaland, 12 gollük performansıyla takımının skor yüküne büyük katkı verirken, Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

"Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi, takımları adına 5 gol kaydetmişti.

Manchester City'de Arjantinli Julian Alvarez, Cezayirli Riyad Mahrez ve Portekizli Bernardo Silva, 3'er golle Haaland'ı takip etti.

Avrupa'da üçüncü final

İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Inter karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Guardiola yönetimindeki Manchester City, iki yıl önce de "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.

İngiliz temsilcisi, daha önce 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürmüştü.

İstanbul UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazır

İstanbul'da, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması için asayiş, ulaşım ve sağlık konularında tedbirler alındı.

İngiliz takımı Manchester City ve İtalya ekibi Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç için kentteki hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Maçın sorunsuz tamamlanması için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında birçok önlemin alındığı İstanbul, dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Şampiyonlar Ligi final müsabakası için kentte güvenlik tedbirlerini artırdı. Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlenecek.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla Fatih, Şişli ve Başakşehir'de trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları 7 Haziran saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılırken, bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi 11 Haziran saat 23.00'e kadar kullanılabilecek.

Maçın yapılacağı bugün saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Şişli'de Taşkışla Caddesi trafiğe kapalı olacak. Buna alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri belirlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bulunduğu Başakşehir'de bugün saat 08.00'den 11 Haziran Pazar günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar."

TEM kuzey yan yol ve Olimpiyat Stadı Kayaşehir yolu ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Seyircilere ücretsiz otobüs ve metro hizmeti

Final maçı için 25 birimi ve 117 personeliyle sahada olmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol yapımı, ulaşım, otopark, aydınlatma ve yeşil alan gibi fiziki çalışmalar ile alan tahsisinden tanıtıma kadar pek çok başlıkta yürütülen hazırlıklarını tamamladı.

İBB iştiraki İETT, final maçı için 500 otobüs ile biletli ve akredite seyircilerin stada ücretsiz transferini sağlayacak. Transfer için Yenikapı, Beşiktaş, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan otobüsler hareket edecek.

Etkinlik için İETT'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan protokol kapsamında, 70 taşıt ve yaya sirkülasyon yönlendirme tabelası, 485 küçük araç ve 154 otobüs otoparkı olmak üzere 640 araçlık otopark için de düzenlemeler tamamlandı.

Biletli seyircilerin ve akreditasyonlu kişilerin, 9-10 Haziran ile 11 Haziran saat 12.00'ye kadar otobüsleri ve metroları ücretsiz kullanması sağlanacak.

Acil durum ve yardım ekipleri ile zabıta ekipleri de hazırlık çalışmalarından itibaren şantiye ve stadyumda teyakkuz halinde olacak. Stadyum içinde, tribünlerde ve etkinlik alanlarında yangın olaylarına müdahale edilmesi için yeterli sayıda itfaiye aracı ve personeli görevlendirilecek.

Öte yandan, Başakşehir Belediyesi de stadyum çevresindeki 80 bin metrekarelik alanda hazırlık çalışması yürüttü. 57 bin metrekarelik alanda otopark ve yol çalışması yapan belediye ekipleri, 23 bin metrekare üzerine kurulacak etkinlik alanlarının da zemin düzleme işlemlerini tamamladı.

Etkinlik alanına denk gelen bölümlere 5 bin ton asfalt döküldü. Çalışma kapsamında, aydınlatma direkleri, yaya yolları ve otobüs indirme bindirme durakları da yapıldı.

Stat ve çevresinde 180 sağlık çalışanı, 32 ambulans ve 8 revirle hizmet verilecek

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla sağlık ihtiyaçlarını gidermek için yürüttüğü hazırlıkları tamamladı.

Final müsabakası kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceği Yenikapı Etkinlik Alanı başta olmak üzere Taksim, Sultanahmet ve Beşiktaş gibi organizasyonun toplanma noktalarında sağlık tedbirleri alındı. Toplanma alanlarında 4, UEFA Şampiyonlar Festivali'nin gerçekleştirildiği Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 12 ambulans hazır bulunuyor. Ayrıca, burada kurulan mobil poliklinik ve 6 sağlık çadırında sağlık hizmeti sunuluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da yaklaşık 1,5 ay önce sağlık tedbirleri için hazırlıklara başlanırken, stat içinde ve çevresinde maçın gerçekleştirileceği gün 32 ambulans, 8 revir, 2 sağlık çadırı ve 180 sağlık personeliyle hizmet verilecek.

Ayrıca, yurt dışından gelen futbolseverler için kentteki havalimanlarında 24 saat boyunca sağlık personelleri bulunduruluyor.