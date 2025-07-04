Sanat Hastanede Hayat Buluyor: Yaz Boyunca “Sağlık İçin Çal” Dinletileri Sürecek

Sanatçılar, Yaz Boyunca Sağlık için Çalacak

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin dönem boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde “Sağlık için Çal” projesi ile sürdürdüğü piyano dinletileri, akademisyen sanatçıların performansı ile yaz boyu devam edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yaz boyunca piyano sesleri yükselecek. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin “Sağlık için Çal” teması ile başlattığı dinleti serisinde sanatın iyileştirici gücünü hastane ile buluşturmaya devam edecek. Eğitim yılının ikinci döneminde başlatılan proje kapsamında Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencileri her gün düzenli olarak verdikleri piyano dinletileri hem kalabalıklar önünde performans sergileme tecrübesi edinmiş hem de melodileri ile moral aşılamıştı.

Avrupa'nın pek çok kentinde de konserler veren piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ ise P. Scharwenka ve J. Brahms gibi önemli bestecilerin eserlerinden oluşan klasik piyano repertuarı ile dinleyicilere zengin bir müzik şöleni sunarken, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin fuaye alanında bulunan piyano haziran ayında ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzman sanatçılarından İrade Melikova’yı ağırladı. Sonraki günlerde ise Dr. Gözdem İlkay’ın piyanosuna soprano Uzm. İmge Dinçer eşlik ederek etkileyici bir performans sundu.

Temmuz ve Ağustos aylarında da dinletiler sürecek...

“Sağlık için Çal” projesinin gördüğü beğeni konserlerin Temmuz ve Ağustos aylarında da sürmesini beraberinde getirdi. Bu ayın ilk performansını, 7 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30’da, Dr. Gözdem İlkay ve Uzm. İmge Dinçer sahneleyecek. 15 Temmuz’da Uzm. İrade Melikova’nın piyano resitali ile devam edecek etkinlikler kapsamında. 4 Ağustos’ta Dr. Gözdem İlkay ve Uzm. İmge Dinçer birlikte sahne alacak. Yaz döneminin son konseri ise 28 Ağustos’ta Uzm. İrade Melikova tarafından gerçekleştirilecek.