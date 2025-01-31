Sanatın Tüm Renkleri Bu Sergide!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılışını yaptığı “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, 21 Şubat’a kadar, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Bugüne kadar 469 serginin sanatseverlerle buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, 2025’in ilk sergisi ziyarete açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

21 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi; heykel, seramik, baskı resim ve resimlerden oluşan 50 eseri bir araya getiriyor. Sergi aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 469’uncu sergisi olma özelliği taşıyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılış konuşmalarını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Hepimize düşen görev, bu değerlere sahip çıkarak sanatın ve bilimin gücünü dünyaya duyurmaktır.”

2024’ün son sergisinde olduğu gibi 2025’in ilk sergisinin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi’nde sanatçılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün kampüsündeki 469’uncu sergiyi açmak, sanatın ve bilimin ışığında ilerleyen bir üniversite için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, sanata gönül vermiş siz değerli akademisyenlerin ve sanatçıların özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur” dedi.

Sanatın, geçmiş ve gelecek arasında köprü olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir toplumun kimliğini, kültürel zenginliklerini ve tarihi birikimini en iyi şekilde yansıtan sanat, bizlere geçmişin izlerini hatırlatırken aynı zamanda geleceğe de önemli mesajlar taşır. Yazılı eserler kelimeler aracılığıyla düşünceleri ifade ederken, resim ve görsel sanatlar çok daha derin ve evrensel bir dil kullanır. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bu doğrultudaki çabaları, yıllar sonra bile değerinden hiçbir şey kaybetmeyecek ve gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Hepimize düşen görev, bu değerlere sahip çıkarak sanatın ve bilimin gücünü dünyaya duyurmaktır” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sanatın birleştirici gücü ve bilimin aydınlattığı yolda, toplumumuzun refahı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise 2025’in ilk sergisinde yaptığı konuşmada, “Bu sergi, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bir anlayışın ürünüdür” dedi. Sanatı toplumla bütünleştirmenin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel misyonlarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitenin sanat, bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikçi adımlarla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin son haftalarda hayata geçirdiği projelerden de söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, geçtiğimiz günlerde kuruluşu açıklanan Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nden de bahsetti. “Sağlık, tarım, çevre ve enerji gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümler geliştirecek olan Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi; Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün liderliğinde, Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil ve Prof. Dr. Mehmet Toner gibi dünyaca ünlü bilim insanlarının danışmanlığında çalışmalarını sürdürecek” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki doğal göletten izole edilen ve bakteriyofajlarla antibiyotik dirençli bakterilere karşı geliştirilen ‘Üçlü Faj Kokteyli Projesi’nden de söz eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu proje, hastane enfeksiyonlarının tedavisinde çığır açan bir çözüm sundu ve üniversitemizin bilimsel araştırma kapasitesini gözler önüne serdi” dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuşmasını “Sanatın birleştirici gücü ve bilimin aydınlattığı yolda, toplumumuzun refahı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Sanat, insan ruhunu besleyen, hayal gücünü serbest bırakan ve yaşamı anlamlandıran en güçlü ifade biçimlerinden biridir.”

“Sanat, insan ruhunu besleyen, hayal gücünü serbest bırakan ve yaşamı anlamlandıran en güçlü ifade biçimlerinden biridir” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasına usta sanatçıların sanat üzerine söylediği anlamlı sözleri hatırlatarak başladı. Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Örneğin; Pablo Picasso’nun ‘Sanatın amacı, ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından temizlemektir’ sözü, sanatın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Vincent van Gogh’ın ‘Sanatın sesi, sözden daha kuvvetlidir’ ifadesi ise sanatın gücünü ve etkisini vurguluyor. Claude Monet’in ‘Renklerin ve ışığın peşinde koştuğumda, gerçekten yaşadığımı hissediyorum’ sanatın doğayla ve yaşamla kurduğu derin bağı anlatırken; Georgia O’Keeffe’nin, ‘Sanat, insanın içsel gerçekliğini keşfetme yolculuğudur’ sözü ise sanatın insan ruhuna olan etkisini anlatıyor” dedi. Sergide emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür eden Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasını Scott Adams’ın ‘Yaratıcılık, hata yapmanıza izin vermenizdir. Sanat, bu hataların hangilerinin korunacağını bilmektir’ sözleri ile sonlandırdı