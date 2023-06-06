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Saray'dan açıklama: Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman olduğu gibi Anayasa’nın kurallarına bağlıdır

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Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaptığı açıklamanın “talihsiz bir açıklama” olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün olduğu gibi yarın da yürütmekte olduğu kutsal görevi Anayasa’
Saray'dan açıklama: Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman olduğu gibi Anayasa’nın kurallarına bağlıdır

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın iddialarını yanıtladığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, ‘devletin en tepesinin’ boş kaldığını dile getirdiği ve bunu ‘laubalilik’ olarak nitelediği açıklamasında, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ı gerçek dışı iddialarla itham etmesi, kabul edilemez olup söz konusu açıklama talihsiz bir açıklama olmuştur.

Kamuoyunun bildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine devam edecek olması nedeniyle Ankara’da düzenlenen törenlere davetli olarak icabet eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa’nın 105’inci maddesinde net bir şekilde ifade edildiği üzere, 2 Haziran 2023 tarihinde Başsavcılık’tan da aldığı resmi görüş doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı vekaletini Meclis Başkanı’na vermiştir.

Tufan Erhürman’ın, geçmiş dönemde Meclis Başkan Vekili’ne, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından vekalet verilmesiyle ilgili verdiği örnek üzerinden Cumhurbaşkanı Tatar’a ithamda bulunması, Başsavcılık görüşünde de net bir şekilde ifade edilen ‘Anayasa, Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanı haricinde bir kişiye vekalet vermesini düzenlememiştir’ ifadesiyle de taban tabana çelişkilidir.

Erhürman’ın, konuyu hukuksal düzlemden koparıp siyasete alet etmesi, kendisinin ‘Anayasa Hukukçusu’ kimliğine yakışmadığı gibi devletimizin en üst makamı Cumhurbaşkanlığı’na da zarar vermektedir.

 

Bu gerçekler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün olduğu gibi yarın da yürütmekte olduğu kutsal görevi Anayasa’nın maddeleri ışığında ve hukuk kuralları çerçevesinde sürdüreceğini değerli kamuoyu ile paylaşmakta fayda görüyoruz.”

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