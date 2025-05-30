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SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Nezaket Ziyareti

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Ziyarette üniversiteler arası iş birliği olanakları değerlendirildi, karşılıklı hediyeler takdim edildi
SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Nezaket Ziyareti

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET SALTAN’DAN, DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’A ZİYARET

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan beraberindeki heyetle birlikte DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de hazır bulundu.

 

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Saltan, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her iki eğitim kurumu arasında olası iş birliklerinin de ele alındığı ziyarette Prof. Dr. Saltan tarafından Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdim edilirken, Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Saltan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.

 

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