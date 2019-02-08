  • BIST 102.653
  • Altın 221,218
  • Dolar 5,2479
  • Euro 5,9442
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

“Seçmen listesine 102 bin kişi eklenecek… 11 bin 500 kişinin adresi ve numarası yok”

»
AP seçimlerine katılacak kişilerin seçmen listesine otomatik kaydı konusu
“Seçmen listesine 102 bin kişi eklenecek… 11 bin 500 kişinin adresi ve numarası yok”

Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanacak kişilerin, seçmen listelerine otomatik kaydıyla ilgili olarak Rum Meclisi’nin geçtiğimiz cuma günü aldığı kararın uygulanması konusunda, pratik zorluklar ortaya koyduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “elindeki bilgilere” dayanarak, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos  Petridis ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriyu arasında geçtiğimiz çarşamba günü bir görüşme yapıldığını ve konuyla alakalı çeşitli meselelerin masaya yatırıldığını yazdı.

“Edinilen bilgilere” göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun ele almaκ zorunda kaldığı en büyük problemin, ikamet veya doğum adresleri konusunda yeterli veya hiçbir bilgi bulunmayan ve seçmen listelerine eklenecek olan çok sayıda kişi olduğuna dikkat çekildi.

Meclisin kararıyla seçmen listesine kaydı yapılacak olan kişilerden yaklaşık 11 bin 500’ünün, ne adresi ne de numarası olduğunu yazan gazete, bunun seçmenlerin seçim merkezlerine dağılımı konusunda pratik zorluklara yol açtığını, buna paralel olarak seçim merkezlerinin sayısı, aynı zamanda yeni seçim merkezlerinin nerede olacağı ve çalışıp çalışmamaları gerektiği konusunda, soru işaretleri meydana getirdiğine de işaret etti.

Gazete son verilere göre, Meclisin kararıyla seçmen listelerine otomatik kaydı yapılması gereken 85 bin Kıbrıslı Rum, 17 bin civarında da Kıbrıslı Türk olmak üzere, 102 bin kişi bulunduğuna da dikkati çekti.

Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “bir kaynağın” gazeteye, Meclisin kararına tam anlamıyla saygı duyulduğunu ve bu yüzden bakanlığın ilk andan itibaren, mevzuatın uygulanmasına katkıda bulunabilecek bir dizi önlem üzerinde çalıştığını söylediği de ifade edildi.

İçişleri bakanının Romanya’dan bu akşam döneceği ve konuyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin beklendiğine de yer verildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Halkın yargıya olan güveni sarsıldı”07 Şubat 2019 Perşembe 14:00
  • UBP Genel Başkanı Tatar:“Rum ortaklık istemiyor”06 Şubat 2019 Çarşamba 18:33
  • “Cumhurbaşkanımız, Anastasiadis’ten desantralizasyon konusunda somut öneriler dinlemeyi beklemektedir”06 Şubat 2019 Çarşamba 18:15
  • Diko Başkanı’ndan Macron’un akdeniz vizyonu nedeniyle tebrik06 Şubat 2019 Çarşamba 14:30
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Amerikan ticaret odalarının işbirliği06 Şubat 2019 Çarşamba 14:25
  • Kıbrıs Bankası batık kredileri APS Delta’ya sattı06 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
  • Hristodulidis Umman’da temaslarda bulunacak06 Şubat 2019 Çarşamba 14:15
  • “Lute belge vermedi, belge vermeyi de önermedi”06 Şubat 2019 Çarşamba 14:10
  • BM’den açıklama: Spehar liderler arasında teması sağlamaya hazır05 Şubat 2019 Salı 21:33
  • Lute’un ziyaretinin ardından Güney’de ne konuşuluyor ?05 Şubat 2019 Salı 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti