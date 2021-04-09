Sekiz aylık hamile atlet tekvandoda altın madalya kazandı

8 aylık hamile olan 26 yaşındaki sporcu tekvandoda Karma Poomsae kategorisinde birinci oldu.

Birden fazla spora yer veren etkinliğin organizatörleri Idrees'in başarısını "ilham verici" diye nitelendirirken, Idrees festivale katılmanın bir "şeref" olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan sporcu şu ifadeleri kullandı:

Birkaç kez antrenman yaptıktan sonra bir denemeye karar verdim. Gerçekten iyi hissettiriyor. Hamile kalmadan önce antrenman yapmaktan hep keyif alırdım, dolayısıyla hamileyken de farklı hissetmedim.

Idrees ayrıca internette kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından müsabakaya katıldığı için kendini savundu ve eleştirenlerin çoğunun tekvandodan anlamadığında ısrar etti.

"Pek çok kişi tekvandonun gerçekte neyle ilgili olduğunu anlamıyor" diye ekleyen anne adayı şunları söyledi:

Bunun insanları bu konuda eğitmek için bir yol olduğunu düşünüyorum. Tekvandonun iki dalı var: Dövüş sporu ve tekvandoda sadece el ve bacak tekniklerini gösteren, bir egzersiz çeşidi olan Poomsae. Benim katıldığım etkinlik Poomsae etkinliğiydi.

Çok riskli olmadığını düşündüm, dolayısıyla denemeye karar verdim. Doktorum ve oyunların organizasyonunu yapan kurul bu temassız spora katılmamın uygun olduğuna dair bana onay verdi.