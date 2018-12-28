Selda Bağcan'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yorumu

Eskişehir’de konser veren sanatçı Selda Bağcan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef alınarak haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağcan ”İki duayen sanatçıya yapılanlardan hicap duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskibağlar Mahallesi, Üniversite Caddesi’ndeki açık otoparkta ‘Selda Bağcan Yeni Yıl Konseri’ düzenlendi. Sanatçı, eksi 2 derece soğukta sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında şarkılarını söyledi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e yönelik saldırıya değinen Bağcan, “İki duayen sanatçıya yapılanlardan hicap duyuyorum dedim. Birisi de ne yazmış biliyor musunuz? Demiş ki ‘Sen siyasete bulaşma, karışma’. Ya ben protest şarkıcıyım. Adı üstünde zaten. Protest müzik yapıyorum ben, dünya çapında adı bunun protest müzik” dedi.