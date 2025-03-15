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Selma Eylem'den Disiplin Tüzüğü değişikliği uyarı! Dini referanslara atıf var!

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Disiplin Tüzüğü’ndeki değişikliğin eğitim sistemini dini referanslarla şekillendirmeye yönelik bir adım olduğunu belirterek hükümete sert tepki gösterdi.
Selma Eylem'den Disiplin Tüzüğü değişikliği uyarı! Dini referanslara atıf var!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan Disiplin Tüzüğü değişikliğine sert tepki göstererek, bu değişikliğin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların başörtüsü takmasına olanak sağlayarak eğitimi dini referanslarla şekillendirmeye yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Eylem, “Uzun süredir artan şiddet ve akran zorbalığına dair somut verilerle Disiplin Tüzüğü'nün güncellenmesi gerektiğini ortaya koymamıza rağmen, hükümet bu konuda hiçbir adım atmamış, ancak siyasi bir karar alarak eğitim sistemimize ideolojik bir müdahalede bulunmuştur. Bu dayatmaya karşı her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da eğitim sisteminin dinselleştirilmek istendiğini ifade eden Eylem, "İlahiyat kolejleri, Kuran kursları, dini vakıf ve dernekler, zikir evleri, Çanakkale kampları gibi uygulamalarla toplum mühendisliği yapılmak isteniyor. Kıbrıs Türk toplumuna dayatılan bu muhafazakâr politikalar, toplumsal hoşgörüyü yok etmeye, halkı kutuplaştırmaya yöneliktir. Ancak bizler bu dayatmalara boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eylem, Türkiye'nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddelerine çekince koyarak çocuklar arasında din ve kültürel temelli ayrımcılığı meşrulaştırdığını hatırlatarak, "18 yaş altındaki çocukların başörtüsü takmasının bir özgürlük meselesi değil, ayrımcılık ve baskı aracı olduğunu biliyoruz. Anayasa ve AİHM kararları, devletin dini olmadığını ve dini sembollerin eğitim kurumlarında ayrıştırıcı bir unsur olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Eğitim Bakanı ve Bakanlar Kurulu’nun bu düzenlemeyle çocuk istismarına zemin hazırladığını savunan Eylem, "Birkaç gün önce 'Ben laik ve Atatürkçüyüm' diyenlerin, şimdi çocukları ideolojik projelerine alet etmek istemeleri samimiyetsizliğin en büyük kanıtıdır. Eğitimde laiklikten ve bilimsel temellerden taviz vermeyeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için öğretmenlerimiz ve sendikamız her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

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