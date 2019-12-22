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Şengül’ün ölüm sebebi solunum yetmezliği

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Kurudere’de 19 Aralık’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül ‘ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi
Şengül’ün ölüm sebebi solunum yetmezliği

Kurudere’de 19 Aralık’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül ‘ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Kurudere’de 19 Aralık’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül ‘ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi

 

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