Şengül’ün ölüm sebebi solunum yetmezliği

Kurudere’de 19 Aralık’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül ‘ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Kurudere’de 19 Aralık’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül ‘ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi
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