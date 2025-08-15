Şenkul: Bugün ucuz atlattık, her zaman böyle olmayabilir

Şenkul’un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Bugün rastgele ordan geçen taşeronlarımızın ilk müdahalesi, ardından İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil savunma, Asker ve doğal afet eğitimi alan zabıtalarımızın hızlı müdahalesiyle Doğanköy bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Lütfen bahçelerimizi temizledikten sonra oradan çıkan ot ve dalları sınırımızın dışına taşıyıp orda bırakmayalım.
Kentimizi, ülkemizi evimizin içi gibi koruyup kollamalıyız.
Şükürler olsun bugün ucuz atlattık ama her zaman böyle olmayabilir.
