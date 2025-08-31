  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Şenkul, Çarşamba Pazarı için halkın görüşünü istedi

» »
Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehir merkezindeki Çarşamba Pazarı’nın taşınması ve Batı Doğa Parkı’nda modern bir pazar alanı düzenlenmesi konusundaki fikirlerini halkla paylaştı. Paylaşıma Girnelilerden yoğun yorum ve geri bildirim ge
Şenkul, Çarşamba Pazarı için halkın görüşünü istedi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehir merkezindeki Çarşamba Pazarı’nın taşınması ve Batı Doğa Parkı’nda modern bir pazar alanı düzenlenmesi konusundaki fikirlerini halkla paylaştı. Paylaşıma Girnelilerden yoğun yorum ve geri bildirim geldi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden Girnelilerin görüşlerini almak amacıyla bir paylaşım yaptı. Şenkul paylaşımında, şehir merkezinde kalan Çarşamba Pazarı’nın mevcut alanının dar olması ve otopark imkanlarının yetersizliği nedeniyle yeni bir çözüm düşünüldüğünü belirtti.

Başkan, Batı Doğa Parkı bölgesinde modern bir pazar alanı oluşturma fikrini halka sundu. Paylaşımda, yeterli otopark alanı sağlanmasının yanı sıra pazar günlerinde şehir merkezinden ücretsiz toplu taşımayla pazara ulaşımın da sağlanabileceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne Ramadan Cemil Meydanı yön tabelaları monte ediliyor09 Ağustos 2025 Cumartesi 13:09
  • Değirmenlik-Girne Anayolu’nda Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:34
  • Girne’de Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: Sürücü Alkollü Çıktı02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:34
  • Lapta’da Üzüm Bağı Yangını: 1 Dönümlük Alan Zarar Gördü02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33
  • Plajlardaki Yasa Dışılık ve Taciz Devam Ediyor!31 Temmuz 2025 Perşembe 12:34
  • 10. Girne Çarşı Şenliği başladı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:07
  • LAÇ Belediyesi ile SPOT’tan deniz kaplumbağaları için uyarı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:06
  • Girne’de harnup toplamaya başlama tarihi 15 Ağustos30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:27
  • Girne - Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen kazada bir kişi öldü26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:00
  • Girne Limanı’nda uyarı grevi21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti