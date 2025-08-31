Şenkul, Çarşamba Pazarı için halkın görüşünü istedi

Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehir merkezindeki Çarşamba Pazarı’nın taşınması ve Batı Doğa Parkı’nda modern bir pazar alanı düzenlenmesi konusundaki fikirlerini halkla paylaştı. Paylaşıma Girnelilerden yoğun yorum ve geri bildirim ge

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehir merkezindeki Çarşamba Pazarı’nın taşınması ve Batı Doğa Parkı’nda modern bir pazar alanı düzenlenmesi konusundaki fikirlerini halkla paylaştı. Paylaşıma Girnelilerden yoğun yorum ve geri bildirim geldi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya üzerinden Girnelilerin görüşlerini almak amacıyla bir paylaşım yaptı. Şenkul paylaşımında, şehir merkezinde kalan Çarşamba Pazarı’nın mevcut alanının dar olması ve otopark imkanlarının yetersizliği nedeniyle yeni bir çözüm düşünüldüğünü belirtti.

Başkan, Batı Doğa Parkı bölgesinde modern bir pazar alanı oluşturma fikrini halka sundu. Paylaşımda, yeterli otopark alanı sağlanmasının yanı sıra pazar günlerinde şehir merkezinden ücretsiz toplu taşımayla pazara ulaşımın da sağlanabileceği vurgulandı.