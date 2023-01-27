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Şenkul: Kaçak su kullanan kişilere ‘yüksek miktarda ceza’ kesilecek

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçak su kullandığı tespit edilen kişilere ‘yüksek miktarda ceza’ kesileceğini, 5 bin TL üzerinde su faturası borcu olan kişilerin de ‘sayaçlarının kullanım dışı’ bırakılacağını duyurdu.
Şenkul: Kaçak su kullanan kişilere ‘yüksek miktarda ceza’ kesilecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kaçak su kullanımı ve yüksel su faturalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kentteki kaçak su kullanım oranı ve su faturalarının ödenmemesi oranlarının olarak çok yüksek olduğunun tespit edildiğini belirten Şenkul, “Buna Girne Belediyesi olarak kayıtsız kalmamız mümkün değildir” dedi.

Şenkul, su bakiyesi 1000-5000 TL arası olan sayaçlara 1 hafta uyarı verileceğini, 5000 TL üzerinde olanların ise tespiti ile birlikte kullanım dışına alınacağını duyurdu.

Kaçak su kullanım denetimlerinin başlatıldığını da belirten Şenkul, “Kaçak su kullandığı tespit edilen kişilere yüksek miktarda ceza kesilecek” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Ekonomik zorluklar sebebi ile borcunu ödeyemeyen ve ilgili devlet dairelerinden gelir durumunu destekleyici belge getiren vatandaşlarımıza Girne Belediyesi olarak mümkün olan kolaylığı yapacağımızın da bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

“Yüksek su faturalarına ve kaçak su kullanımına göz yummamızı kimse bizden beklememeli” diyen Şenkul, tüm Girnelilerden alınan bu karara uyum göstermelerini istediğini de sözlerine ekledi.

 

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