Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Şenkul, sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı kutladı
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova ile görüşen Şenkul, görüşme sonrasında hastaneyi gezerek tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı. Şenkul, yapılan ziyaret çerçevesinde sağlık çalışanları adına Başhekim Berova’ya teşekkür yazısı taktim etti.
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