Şenkul: Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor

Girne’nin iki farklı noktasın yaşanna kaza sonrası Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şenkul son dönemlerde ülkede artmakta olan trafik kazalarına "ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor" diyerek isyan etti.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

Şehrin iki farklı noktandan iki kare…

Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor dostlar.

Polisimiz kontrol yapıyor, ceza yazıyor ama bu terörün hızı kesilmiyor.

Bu konu artık Merkezi İdarenin ivedi çözüm üretmesi gereken noktayı çoktan aştı.

Çarşı’da kaldırımda veya Semih Sancar caddesinde otobüs durağında biri olsaydı muhtemelen canından olurdu.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan insanlar trafikte terör estiriyor.

Daha fazla can ve mal kaybına uğramadan buna dur denmeli.

1990’larda ZZ plakalı araçların yarattığı terörü şimdi ülkeye geldikten kısa süre sonra ya kiralanan ya da satın alınan lüks araçlar yaratıyor.

Buna dur demek için daha ne olması bekleniyor anlamış değilim…