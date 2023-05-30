  • BIST 4.933,82
  • Altın 1269.413
  • Dolar 20.3116
  • Euro 21.823
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Şenkul: Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor

» »
Şenkul: Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor
Şenkul: Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor

Girne’nin iki farklı noktasın yaşanna kaza sonrası Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şenkul son dönemlerde ülkede artmakta olan trafik kazalarına "ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor" diyerek isyan etti.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

Şehrin iki farklı noktandan iki kare…

Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor dostlar.

Polisimiz kontrol yapıyor, ceza yazıyor ama bu terörün hızı kesilmiyor.

Bu konu artık Merkezi İdarenin ivedi çözüm üretmesi gereken noktayı çoktan aştı.

Çarşı’da kaldırımda veya Semih Sancar caddesinde otobüs durağında biri olsaydı muhtemelen canından olurdu.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan insanlar trafikte terör estiriyor.

Daha fazla can ve mal kaybına uğramadan buna dur denmeli.

1990’larda ZZ plakalı araçların yarattığı terörü şimdi ülkeye geldikten kısa süre sonra ya kiralanan ya da satın alınan lüks araçlar yaratıyor.

Buna dur demek için daha ne olması bekleniyor anlamış değilim…

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaybettiği İçin Slot Makinesini Hasara Uğrattı27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:51
  • Aranan şahıstan uyuşturucu alıp, sattılar27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:19
  • Aydın Aygın’a Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi26 Mayıs 2023 Cuma 12:56
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu25 Mayıs 2023 Perşembe 18:21
  • Girne'de İş Kazası25 Mayıs 2023 Perşembe 18:15
  • Özuslu: Açık ve temiz bir kampanya süreci diliyorum24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23
  • Girneliler Özuslu ile kucaklaştı: Kazanacağız!24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:17
  • Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:10
  • Avukatlar Kavga Etti! Cezai İşlem Başlatıldı23 Mayıs 2023 Salı 15:33
  • Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verdi23 Mayıs 2023 Salı 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti