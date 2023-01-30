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Şentop: Bu toplantılar Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli

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TBMM Başkanı Şentop, Cezayir’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi
Şentop: Bu toplantılar Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli

17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı kapsamında Cezayir’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile biraraya geldi.

Görüşmede konuşan Şentop, KKTC‘nin İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde gözlemci üye sıfatıyla bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin ev sahibi olduğu uluslararası toplantılara KKTC Meclis Başkanı ve milletvekillerini davet etmeye özen gösterdiklerini dile getiren Şentop, bu tür toplantıların Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Töre de, “KKTC bizim ulusal devletimizdir. Artık bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir.” dedi.

KKTC halkı için Türkiye’nin büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade eden Töre, “BM ile AB’nin ayrımcılığını da biliyoruz. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir ama Avrupa ve dünya genelinde bizim de çabamız devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

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