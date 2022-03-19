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“Şerefine İnsanoğlu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında dün akşam Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Şerefine İnsanoğlu” adlı Tiyatro oyunu sahnelendi.
“Şerefine İnsanoğlu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında dün akşam Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Şerefine İnsanoğlu” adlı Tiyatro oyunu sahnelendi.

Toygun Orbay’ın kaleme aldığı oyunun konusu; Ortadoğu’da yaşanan olaylarla ilgili, sınıf çelişkilerinin açık bir biçimde ortaya konduğu oyunda, insanoğlunun savaşa neden ve hangi sebeplerden dolayı karşı çıkması gerektiğinin mesajı verilmeye çalışılmıştır.  “ Şerefine İnsanoğlu” oyunu Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından oldukça başarılı bir şekilde sahneye taşınırken, oyunun yönetmenliğini Girne ve Çatalköy Belediyesi genel sanat yönetmeni Derman Atik üstlendi. İzleyenlerin büyük bir ilgi ve heyecanla izlediği oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

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Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu; “ Savaşların şiddetli bir şekilde yaşandığı şu günlerde ,umarım bu savaş karşıtı düşünceler tüm dünyaya yayılır ve  barış dolu bir dünyaya uyanırız dedi.”

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Hulusioğlu ardından oyunculara ve emeği geçen herkese göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür edip çiçek ve plaket takdim etti.

 

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