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Serenay Sarıkaya'nın göğüslerine estetik yaptırdığı hastaneden açıklama geldi

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Serenay Sarıkaya'nın farklı bir isimle göğüslerine estetik yaptırdığı iddiaları gündemden düşmüyor, hastaneden açıklama geldi.
Serenay Sarıkaya'nın göğüslerine estetik yaptırdığı hastaneden açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia magazin gündeminin ortasına düştü. İddialara göre Serenay Sarıkaya, göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hasteneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt oldu.

Serenay Sarıkaya'nın hastaneye giriş için adını Seren Kaya yaptığı söylentileri dilden dile yayıldı. Fakat Sarıkaya'nın menajeri isim iddiasını yalanaldı.

Operasyonu doğrulayan 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, hastaneye yatış işlemlerini kendi ismiyle yaptığını belirtti.

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