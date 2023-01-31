  • BIST 5.068,86
  • Altın 1158.123
  • Dolar 18.7978
  • Euro 20.3989
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı gündem oldu

»
Aynadan çektiği bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" yazısı sosyal medyada gündem oldu.
Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı gündem oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine makyaj yapılırken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Sarıkaya’nın telefon kılıfındaki ‘kamyon arkası edebiyatı’na ait bir yazı dikkat çekti. Kılıfta “Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik” yazıyordu.

Sarıkaya’nın bu fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları, kamyon arkası yazıları paylaşmaya başladı.

Ayrıca yazı Serenay Sarıkaya’nın daha önce aşk yaşayıp ayrıldığı Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi milyonlarca hayranı olan isimlere gönderme şeklinde yorumlandı.

ing.jpeg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanye West’e ırkçı yorumları yüzünden vize engeli25 Ocak 2023 Çarşamba 22:59
  • Cinsel istismar suçlusu Ghislaine Maxwell: Epstein öldürüldü24 Ocak 2023 Salı 21:04
  • 2023 yılı Oscar adayları açıklandı24 Ocak 2023 Salı 20:50
  • Kültür Dairesi bünyesindeki sanat merkezlerinin kalitesini yükseltmek ve yeni sanat merkezi açmak için çalışma başlatıldı24 Ocak 2023 Salı 14:46
  • Avatar, gişede rekor kırdı23 Ocak 2023 Pazartesi 14:00
  • Ünlü aktris Eva Green’e 94 milyon TL’lik karşı dava22 Ocak 2023 Pazar 22:59
  • Ölümcül kazayı atlatan Jeremy Renner taburcu oldu… İşte ilk paylaşım…22 Ocak 2023 Pazar 19:05
  • Emilia Clarke’tan şaşırtan itiraf21 Ocak 2023 Cumartesi 22:18
  • KKTC’nin de temsil edildiği “Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı” Kahire’de yapıldı21 Ocak 2023 Cumartesi 21:54
  • Chimpcasso: Ünlü şempanzenin tabloları satışa çıktı21 Ocak 2023 Cumartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti