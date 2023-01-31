Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı gündem oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine makyaj yapılırken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Sarıkaya’nın telefon kılıfındaki ‘kamyon arkası edebiyatı’na ait bir yazı dikkat çekti. Kılıfta “Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik” yazıyordu.
Sarıkaya’nın bu fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları, kamyon arkası yazıları paylaşmaya başladı.
Ayrıca yazı Serenay Sarıkaya’nın daha önce aşk yaşayıp ayrıldığı Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi milyonlarca hayranı olan isimlere gönderme şeklinde yorumlandı.
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