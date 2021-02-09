  • BIST 1.544
  • Altın 418,137
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5711
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Seul’de belirti görülen kedi ve köpeklere Covid-19 testi yapılacak

» »
Seul’de belirti görülen kedi ve köpeklere Covid-19 testi yapılacak
Seul’de belirti görülen kedi ve köpeklere Covid-19 testi yapılacak

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Covid-19 belirtisi görülen kedi ve köpeklere test yapılacak.

Seul belediyesi, virüsü taşıyan insanlarla temas eden ev hayvanlarında ateş, solunum güçlüğü gibi belirtiler görülmesi durumunda Covid-19 testi yapılacağını açıkladı. Açıklamada, sonucu pozitif çıkan kedi ve köpeklerin evde karantinaya alınacağı, izolasyon merkezine yollanmalarına gerek olmadığı belirtildi.

Kentteki hastalık kontrol merkezinin yöneticilerinden Park Yoo-mi, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, “Ev hayvanının sahipleri Covid-19 nedeniyle hastanedeyse veya onlara bakamayacak durumdaysa belediyenin merkezlerinden birinde karantina sürecini tamamlayacaklar” dedi.

Ev hayvanlarına yönelik test uygulaması kararı geçen ay, Jinju kentindeki bir ibadethanedeki bir yavru kedide corona virüsüne rastlanmasından sonra geldi. Bu kedi, ülkede ‘corona’ görülen ilk hayvan olarak kayıtlara geçmişti.

İbadethaneye giden ve sonrasında testleri pozitif çıkan bir anne-kızın yavru kediye virüs bulaştırdığının düşünüldüğü açıklanmıştı.

Daha önce de Belçika, ABD ve İspanya’nın aralarında olduğu ülkelerdeki goril, aslan, kaplan ve kedi gibi hayvanlarda da virüse rastlanmıştı.

Uzmanlar, bir kedi veya köpekten insanlara virüs bulaşacağına ihtimal vermediklerini açıklamıştı. Ancak, araştırma sonucunda, kedilerin virüsü diğer kedilere bulaştırabileceği saptanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de koruma altında 34 sulak alan var07 Şubat 2021 Pazar 12:18
  • Üye olmayan giremez: Clubhouse 10 ayda, 2 milyon üyeli ‘Unicorn’ girişim oldu05 Şubat 2021 Cuma 23:49
  • Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu05 Şubat 2021 Cuma 22:44
  • Küresel çip sıkıntısı sizi nasıl etkileyecek?05 Şubat 2021 Cuma 19:50
  • Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevine mi giriyor?05 Şubat 2021 Cuma 19:48
  • Amazon’un kurucusu Bezos, CEO’luk görevini bırakıyor04 Şubat 2021 Perşembe 22:40
  • Boğaz kuruluğu şikayetiyle doktora gitti, kulaklığını yuttuğu ortaya çıktı: 'Neyse ki pili bitmiş'04 Şubat 2021 Perşembe 22:23
  • NASA, Mars projesinde nükleer roket kullanabilir: 'Yolculuk süresi 3 aya inecek'04 Şubat 2021 Perşembe 20:49
  • Uzmanlardan 'Kovid-19 sürecinde de kanser tanı ve tedavilerinizi aksatmayın' uyarısı04 Şubat 2021 Perşembe 20:03
  • Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de Sahil Kıyısında En İyi Fırsat Sunan Ülke Olarak Gösterdi04 Şubat 2021 Perşembe 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti