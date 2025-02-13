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Sevgililer Günü Konserinde Aşk ve Müzik Buluşacak!

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Sevgililer Günü Konserinde Aşk ve Müzik Buluşacak!
Sevgililer Günü Konserinde Aşk ve Müzik Buluşacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği konser, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) gerçekleşecek. Bugün saat 20:00’de başlayacak olan “Sevgililer Günü Konseri”, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak.

Klasik eserlerden, modern eserlere uzanan geniş bir repertuar ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gecede; Senfoni Orkestrası’nın şefliğini Murat Menket üstlenecek. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Hüseyin Altan solist olarak sahne alırken, klavyede Hüseyin Kırmızı, bas gitarda Cahit Kutrafalı ve bateride Uğur Güçlü performans sergileyecek.

Konser, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak

Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve düzenli olarak açılışı yapılan sergilerle kültür sanatı günlük yaşamın merkezine yerleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı ücretsiz etkinliklerle bütün ülkeye yayılan bir kültür sanat atmosferi oluşturuyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yapılan iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen klasik müzik konserleri de halkla ücretsiz olarak buluşmaya devam ediyor. 

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