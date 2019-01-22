Sibel Kekilli Mustafa Karadeniz'e 'Evet' dedi!

Yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ‘Çınar’ filmiyle birçok ödül kazanan Mustafa Karadeniz, 2019’da yapımcı olarak bir dizi filme imza atacak

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Çınar'ın yapımcısından 'Sibel Kekilli'ye İngiliz filmi' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte yazıdan o bölüm:

The Marmara Oteli’nde buluştuğumuz Karadeniz, Eylem Kaftan’ın yönettiği, Meryem Uzerli’nin oynadığı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli ‘Kovan’ın kurgusu bittikten sonra festival yolculuğunun başlayacağını söyledi. Yapımcı, yeni kuşağın parlak genç ödüllü yönetmenlerle yapacakları filmleri şöyle sıraladı:

"1 Mart’ta Los Angeles’ta yaşayan Türk yönetmen Necip Çağhan Özdemir’le ‘Bembeyaz’ adlı filmin çekimlerine başlayacağız.

Eyüp Eren Boz’un yöneteceği, Kültür Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ‘Turna Misali’nin çekimlerini Antalya’da yapacağız. Ardından yine Kültür Bakanlığı’nın destek verdiği Mesut Uçakan’ın ‘Hadim Hafız’ filmi için ‘Motor’ diyeceğiz.

HELLEN MIRREN'A TEKLİF

Yaz aylarında ise Amerikalı yapımcı Aaron Millar ve İngiliz Film Akademisi’yle ortaklaşa İngiltere’de bir proje yapacağız.

‘Deep And Blac’ (Derin ve Siyah), II. Dünya Savaşı’nı görmüş, Chelsea’li 80’li yaşlardaki Wendy, Litvanyalı eskort İrina ve iktidarsız bir adamla evlenmek üzere olan Zehra’nın dostluğu, dayanışması, yaşadıkları dramlarla tirajikomik olayları anlatan ilginç bir hikaye ve İngiltere’de yaşayan Esra Vesu Özçelik’in yazdığı bir senaryo.

Özçelik’in yöneteceği film için Helen Mirren ve Sibel Kekilli’ye teklif götürdük, prensipte anlaştık ama henüz sözleşme imzalamadık.

Yaz sonunda Kültür Bakanlığı ve TRT’nin desteğiyle Özkan Yılmaz’ın yöneteceği ve Uğur Polat’ın oynayacağı ‘Soluk’ filmini yapacağız."

GENÇ VE ÖDÜLLÜ İSİMLER

Karadeniz’in hedefi, 2019’da yapımcılığını üstleneceği bu yapımlardan biriyle Golden Globe’da yarışmak. Bu, bazılarına ‘çok ütopik’ gelebilir ama Karadeniz’in şimdiden bu yolda bayağı mesafe kat ettiğini belirteyim.

Hayatını beyazperdeye taşıyan ‘Çınar’la iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz’in, yeni filmlerinde çalışacağı yönetmenlerin özgeçmişlerine baktım. İkisi yurt dışında, diğerleri Türkiye’de yaşayan parlak senarist-yönetmenlerin hepsi genç ve de ödüllü yeni kuşak sinemacılar. Karadeniz’in özellikle geleceği parlak genç sinemacıları seçmesi, Altın Küre ya da Oscar hedefini ne kadar ciddiye aldığının da işareti.