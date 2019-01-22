  • BIST 99.199
  • Altın 220,602
  • Dolar 5,3481
  • Euro 6,0713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Sibel Kekilli Mustafa Karadeniz'e 'Evet' dedi!

»
Yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ‘Çınar’ filmiyle birçok ödül kazanan Mustafa Karadeniz, 2019’da yapımcı olarak bir dizi filme imza atacak
Sibel Kekilli Mustafa Karadeniz'e 'Evet' dedi!

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Çınar'ın yapımcısından 'Sibel Kekilli'ye İngiliz filmi' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte yazıdan o bölüm: 

 

 

 

The Marmara Oteli’nde buluştuğumuz Karadeniz, Eylem Kaftan’ın yönettiği, Meryem Uzerli’nin oynadığı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli ‘Kovan’ın kurgusu bittikten sonra festival yolculuğunun başlayacağını söyledi. Yapımcı, yeni kuşağın parlak genç ödüllü yönetmenlerle yapacakları filmleri şöyle sıraladı:  

"1 Mart’ta Los Angeles’ta yaşayan Türk yönetmen Necip Çağhan Özdemir’le ‘Bembeyaz’ adlı filmin çekimlerine başlayacağız.

Eyüp Eren Boz’un yöneteceği, Kültür Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ‘Turna Misali’nin çekimlerini Antalya’da yapacağız. Ardından yine Kültür Bakanlığı’nın destek verdiği Mesut Uçakan’ın ‘Hadim Hafız’ filmi için ‘Motor’ diyeceğiz.

HELLEN MIRREN'A TEKLİF

Yaz aylarında ise Amerikalı yapımcı Aaron Millar ve İngiliz Film Akademisi’yle ortaklaşa İngiltere’de bir proje yapacağız.

‘Deep And Blac’ (Derin ve Siyah), II. Dünya Savaşı’nı görmüş, Chelsea’li 80’li yaşlardaki Wendy, Litvanyalı eskort İrina ve iktidarsız bir adamla evlenmek üzere olan Zehra’nın dostluğu, dayanışması, yaşadıkları dramlarla tirajikomik olayları anlatan ilginç bir hikaye ve İngiltere’de yaşayan Esra Vesu Özçelik’in yazdığı bir senaryo.

Özçelik’in yöneteceği film için Helen Mirren ve Sibel Kekilli’ye teklif götürdük, prensipte anlaştık ama henüz sözleşme imzalamadık.

Yaz sonunda Kültür Bakanlığı ve TRT’nin desteğiyle Özkan Yılmaz’ın yöneteceği ve Uğur Polat’ın oynayacağı ‘Soluk’ filmini yapacağız."

GENÇ VE ÖDÜLLÜ İSİMLER

Karadeniz’in hedefi, 2019’da yapımcılığını üstleneceği bu yapımlardan biriyle Golden Globe’da yarışmak. Bu, bazılarına ‘çok ütopik’ gelebilir ama Karadeniz’in şimdiden bu yolda bayağı mesafe kat ettiğini belirteyim. 

Hayatını beyazperdeye taşıyan ‘Çınar’la iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz’in, yeni filmlerinde çalışacağı yönetmenlerin özgeçmişlerine baktım. İkisi yurt dışında, diğerleri Türkiye’de yaşayan parlak senarist-yönetmenlerin hepsi genç ve de ödüllü yeni kuşak sinemacılar. Karadeniz’in özellikle geleceği parlak genç sinemacıları seçmesi, Altın Küre ya da Oscar hedefini ne kadar ciddiye aldığının da işareti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor17 Ocak 2019 Perşembe 17:40
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Şubat’ta, 2 çocuk oyunu sahneleyecek17 Ocak 2019 Perşembe 17:36
  • Netflix üyelik ücretlerine zam16 Ocak 2019 Çarşamba 19:49
  • Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” Sergisi Arucad Art Space’te Açılıyor16 Ocak 2019 Çarşamba 19:17
  • Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Hüseyin Kanatlı onuruna konser verdi16 Ocak 2019 Çarşamba 18:18
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu, Girne Belediyesi katkılarıyla konser düzenledi.16 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
  • "Dünden bugüne Derviş Zaim sineması"14 Ocak 2019 Pazartesi 16:56
  • “LBO Tango Gecesi” Lefkoşa'dan sonra Güzelyurt'ta14 Ocak 2019 Pazartesi 15:01
  • Game of Thrones'un yayın tarihi yeni fragmanla duyuruldu (video)14 Ocak 2019 Pazartesi 11:24
  • Kadın oyuncular daha başarılı13 Ocak 2019 Pazar 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti