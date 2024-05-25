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Sıcak ve nemli hava etkili olacak

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Ülkede havanın önümüzdeki günlerde sıcak ve nispeten nemli olması bekleniyor.
Sıcak ve nemli hava etkili olacak

Ülkede havanın önümüzdeki günlerde sıcak ve nispeten nemli olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’ni 25 – 31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava bugün açık ve az bulutlu, yarın açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Raporda, havanın pazartesi parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, salı günü parçalı bulutlu, çarşamba ve perşembe açık ve az bulutlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günler kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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