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Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak

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Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak
Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı pazartesine kadar mevsim normallerinin 9-11 derece üzerine çıkarak 28-31 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 28 – 31 derece, sahillerde 24 – 27 derece, periyodun son iki günü ise iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek

Bölge genellikle Yüksek Basınç Sistemi ile serin ve nispeten nemli, periyodun son günlerinde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sıcak hava uyarısı!

Daire, sıcak hava dalgasına bağlı olarak yarından itibaren pazartesi gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin çıkması nedeniyle uyarıda bulundu.

Duyuruda hava sıcaklığının yarın saat 12.00’den pazartesi gece 23.59’a kadar, iç kesimlerde 28-31 derece ve sahillerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

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