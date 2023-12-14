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Sıcaklık hafta boyunca 20-23 derece dolaylarında seyredecek

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Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca 20-23 derece dolaylarında seyredeceğini, bugün ve yarın sisli olacağını ve yağmurun beklenmediğini açıkladı.
Sıcaklık hafta boyunca 20-23 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, 14 – 20 Aralık tarihleri arasında bölge periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç merkezi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.           

Hava yarın ve cuma  yer yer sisli,  diğer günler genellikle parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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