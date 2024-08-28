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Sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece dolaylarında olacak

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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak.
Sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesinin 29 Ağustos – 4 Eylül dönemi tahminlerine göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Dönem içerisinde sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında olacak.

Havanın, yarın ve cuma parçalı ve az bulutlu; cumartesi, pazar ve pazartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba ise az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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