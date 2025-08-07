Silivri'de tutuklu bulunuyordu: Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli kararı

  • BIST 10956.05
21 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın 1,64 milyon aboneli YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı alındı. RTÜK'ün lisans başvurusu talebiyle başlayan hukuki sürecin sonunda verildiği anlaşılan karar, internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Türkiye'de basın özgürlüğü adına endişe verici bir gelişme daha yaşandı. Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan duayen gazeteci Fatih Altaylı'nın, gündeme dair yorumlarını paylaştığı ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen "Fatih Altaylı" isimli YouTube kanalı için erişim engeli kararı verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesi tarafından duyurulan gelişmeye göre, engelleme kararının arkasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Mart 2025'te başlattığı süreç yatıyor. RTÜK, Altaylı'nın kanalının yayın lisansı alması gerektiğini, aksi halde erişim engeli talep edileceğini bildirmişti.

Fatih Altaylı ise bu talebi "hukuksuz" olarak nitelendirerek, kişisel bir YouTube kanalının radyo-televizyon yayını kapsamına girmediğini savunmuş ve lisans başvurusunda bulunmayı reddetmişti. O dönemde Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de YouTube kanallarının RTÜK denetim alanına girmediğini belirterek karara tepki göstermişti.

KARAR İLETİLDİ, KANAL HENÜZ AÇIK

RTÜK'ün talebi sonrası hangi sulh ceza hakimliği tarafından verildiği henüz netleşmeyen erişim engeli kararı, 7 Ağustos 2025 (bugün) itibarıyla internet servis sağlayıcılarına (İSS) iletildi.

Ancak haberin yazıldığı an itibarıyla kanala Türkiye'den erişim devam ediyor ve YouTube tarafından henüz bir engelleme uygulanmadı. Kararın önümüzdeki saatlerde veya günlerde uygulanmasıyla, Fatih Altaylı'nın kanalının Türkiye'den erişime tamamen kapatılması bekleniyor.

CEZAEVİNDEKİ GAZETECİYE "DİJİTAL SANSÜR"

21 Haziran'dan beri cezaevinde olan Fatih Altaylı'nın, en etkili iletişim kanallarından biri olan YouTube platformunun da hedef alınması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetine yönelik yeni bir darbe olarak yorumlanıyor. Altaylı, tutuklu olmasına rağmen ekibi tarafından güncel tutulan kanalı aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyordu.

