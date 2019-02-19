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Şilluris üçlü görüşmenin başarılarına değindi

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Fileleftheros gazetesine göre Şilluris, üçlü görüşmenin en önemli başarısının, Orta Doğu ülkeleri meclisleri arasında bir Orta Doğu işbirliği merkezi meydana getirilmesi fikrinin ileriye götürülmesi olduğunu kaydetti.
Şilluris üçlü görüşmenin başarılarına değindi

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün düzenlediği basın toplantısında, Rum Meclisi’nin ev sahipliğinde 11 Şubat tarihinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır meclis başkanları arasında ilki gerçekleştirilen toplantının en önemli yönlerine değindiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Şilluris, üçlü görüşmenin en önemli başarısının, Orta Doğu ülkeleri meclisleri arasında bir Orta Doğu işbirliği merkezi meydana getirilmesi fikrinin ileriye götürülmesi olduğunu kaydetti. Şilluris, diğer başarıları da Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında, enerji, turizm, eğitim ve kültür alanlarında parlamento ve daha geniş çaplı işbirliğinin derinleştirilmesi şeklinde sıraladı.

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