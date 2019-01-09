Şimdi ne olacak?

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Özellikle yapımcılar ile sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan 'bilet payı', 'hasılatların şeffaf olarak görülmesi' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' nedeniyle büyük tartışmaların yaşandığı sinema sektörü açısından Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi büyük önem taşıyor.

BKM gösterime 1 Ocak'ta gireceği açıklanan 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini Mars Cinema Group ile aralarındaki anlaşmazlığın çözümü için Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çıkana kadar ertelediğini açıklamıştı.

Aynı şekilde Cem Yılmaz da daha önce gösterime 18 Ocak'ta gireceğini açıkladığı 'Karakomik Filmleri'nin vizyon tarihini Mars Cinema Group ile yaşanan anlaşmazlık sonrasında askıya almıştı. Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6'nın gösterim tarihini net olarak açıklamamıştı.

Peki bundan sonra ne olacak?



Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan ile BKM'nin ortak sahibi olan Necati Akpınar, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmesinin sorunlarının çözümü için önemli bir adım olduğunu belirtirken söz konusu yasanın TBMM Genel Kurul'dan da geçmesini beklediklerini söyledi.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın bu durumda ne zaman gösterime gireceği konusunda ise Necati Akpınar, Mars Cinema Group ile henüz bir görüşme yapmadıklarını, filmin izleyiciyle buluşması için diğer sinema salonu gruplarıyla yarın bir görüşme yapacağını dile getirdi. Sonuç olarak 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterim tarihi bir kaç gün içinde belli olabilir.

Şahan Gökbakar ise Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmesini 'Hayırlısı olur' sözleriyle yorumlarken, 'Recep İvedik 6'nın izleyiciyle ne zaman buluşacağı konusunda yeni sinema yasasının genel kuruldan geçerek onaylanmasıyla kesinlik kazanacağını belirtip 'Daha biraz zamana ihtiyacımız var. Filmimiz hazır, heyecan dorukta' diye konuştu.