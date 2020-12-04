  • BIST 1.331
  • Altın 461,996
  • Dolar 7,7989
  • Euro 9,4854
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 vaka! 5'i yerel!

Simge Sütşurup kendisine sipariş getiren virüslü kuryeyi savcıya ihbar etti

»
Sosyetenin genç ismi Simge Sütşurup, Covid-19 hastası olmasına rağmen kendisine sipariş getiren kuryeyi ve onu gönderen şirketi “İnsan sağlığını tehlikeye atıyorlar” diyerek savcılığa şikayet etti
Simge Sütşurup kendisine sipariş getiren virüslü kuryeyi savcıya ihbar etti

Simge Sütşurup, Yemek Sepeti isimli uygulamadan sipariş verdi. Ancak bina girişinde yapılan HES kodu sorgulaması sırasında yemeği getiren kuryenin Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

SKANDALA TEPKİ GÖSTERDİ

Sütşurup, skandalı öğrenince sosyal medyadan duruma tepki gösterip "Maalesef bu tedbirsizlikle koronavirüs son sürat yayılır!" dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sütşurup olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sütşurup, kuryenin Covid-19 virüsü taşımasına rağmen restoran görevlileri tarafından çalıştırılmaya devam edildiğini söyleyerek suç işlendiğini belirtti.

Savcılık bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlattı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tanya Kilitkayalı'dan Uğur Yılmaz Deniz'e destek: "Güzel kalplim, her zaman yanındayım"01 Aralık 2020 Salı 10:06
  • Süleyman Ergüçlü’den Kitap Tanıtım Ve İmza Etkinliği30 Kasım 2020 Pazartesi 14:19
  • Ünlü oyuncu Sean Connery öldü30 Kasım 2020 Pazartesi 11:23
  • Mevlâna’nın Kedisi Romanı Çıktı30 Kasım 2020 Pazartesi 09:33
  • “Yok Olan Duvar”, Lefkoşa’da Dikilitaş Yanında Sergileniyor29 Kasım 2020 Pazar 12:32
  • “3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali”ne Başvurular Başladı26 Kasım 2020 Perşembe 12:20
  • Sevil Emirzade, kitabını BRTK Müdürü Özkurt’a hediye etti24 Kasım 2020 Salı 14:37
  • Baraka Tiyatro Ekibi'nden "Şiddeti Gör" İsimli Sokak Performansı22 Kasım 2020 Pazar 11:57
  • Defne Samyeli: Anne Olmak Benim Tercihim Değildi20 Kasım 2020 Cuma 09:53
  • Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali Kasım Ve Aralık Aylarında Gerçekleştirilecek19 Kasım 2020 Perşembe 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti