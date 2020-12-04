Simge Sütşurup kendisine sipariş getiren virüslü kuryeyi savcıya ihbar etti

Simge Sütşurup, Yemek Sepeti isimli uygulamadan sipariş verdi. Ancak bina girişinde yapılan HES kodu sorgulaması sırasında yemeği getiren kuryenin Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
SKANDALA TEPKİ GÖSTERDİ
Sütşurup, skandalı öğrenince sosyal medyadan duruma tepki gösterip "Maalesef bu tedbirsizlikle koronavirüs son sürat yayılır!" dedi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Sütşurup olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sütşurup, kuryenin Covid-19 virüsü taşımasına rağmen restoran görevlileri tarafından çalıştırılmaya devam edildiğini söyleyerek suç işlendiğini belirtti.
Savcılık bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlattı.
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