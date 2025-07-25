Simon Aykut’un serbest bırakılma talebine ilişkin karar Pazartesi alınacak

Eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yeniden şartlı tahliye talep etti. Mahkeme kararını Pazartesi açıklayacak.

Politis ve diğer gazeteler, İsrail asıllı Türk işadamı Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’taki yargılanama sürecinin dün devam ettiğini, Aykut’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek şartlı tahliyesini istediğini yazdılar.

Gazete: “Prostatı İçin İsrail’e Gitmek İstiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Aykut’un avukatı Chris Triandafilidis’in dün Rum mahkemesine sunduğu talebinde, Aykut’un prostat kanseri olma ihtimalinden söz ederek, Aykut’a kesin teşhis konabilmesi için gerekli olan robotla tanı uygulamasının Güney Kıbrıs’ta olmadığını öne sürdüğünü yazdı.

Aykut’un mahkemenin belirleyeceği her türlü koşulla serbest bırakılması talebini dile getiren Triandafilidis, Aykut için zamanın çok az olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, iddia makamı Anfreas Aristidis’in ise bu argümanları kabul etmeyerek, robotik uygulamadan çok daha iyi olan “MRI Fusion” uygulamasın Güney Kıbrıs’ta mevcut olduğunu savundu.

Habere göre tarafları dinleyen mahkeme, kararını Pazartesi günü açıklayacak.