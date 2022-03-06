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Sinemacı Nafi Ödülleri İçin Jüri Açıklandı

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Sinemacı Nafi Ödülleri İçin Jüri Açıklandı
Sinemacı Nafi Ödülleri İçin Jüri Açıklandı

Sinemacı Nafi ödüllerinin verileceği 4’üncü Sinevizyon Uluslararası Film Festivali (U.F.F.)’nin jüri üyeleri belli oldu.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden verilen bilgiye göre, eylüldeki Festivale 30 Nisan’a kadar başvuru alınacak. Bu yıl 2 kategoride ödül dağıtılacak olan festivalde, 7 televizyon ödülü de verilecek.

Festival jürisi şöyle:

“Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu,  

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Burcan Önal,

Resim ve Seramik Sanatçısı Bedia Kale,

Akademisyen ve Yönetmen Mert Yusuf Özlük,

Akademisyen ve Yönetmen Pelin Agocuk,

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şafak Yolcu,

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği üyesi Cezar Ekinci

3. Sinevizyon U.F.F. Birincisi Yönetmen Mehmet Köprü.”

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