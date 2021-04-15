Şirketler dolarda krizi fırsata çevirdi

‘Ağbal kararı’ sonrası dolar/TL kurunun 8.48’e kadar fırlamasından sonra elindeki doları satan şirketler, kurun tekrar 8’e yaklaşmasıyla sattığı kadar doları geri aldı.

‘Ağbal kararı’ sonrası dolar/TL kurunun 8.48’e kadar fırlamasından sonra elindeki doları satan şirketler, kurun tekrar 8’e yaklaşmasıyla sattığı kadar doları geri aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın ‘piyasa dostu’ başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasından sonra yaşanan çalkantıda dolar/TL 8.4850 seviyesine kadar çıkmıştı. Ekonomi yetkilileri bu seviyelerde yoğun döviz satışı yapıldığını söylemişti.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre döviz mevduatında başlayan çözülme kurun yeniden 8.20 liranın altına gelmesiyle alıma döndü. 6-7-8 Nisan’da yurt içi yerleşikler 2.1 milyar dolarlık alım yaptı. Bunun büyük kısmıysa şirketlere ait.

‘Ağbal’ kararının açıklandığı 20 Mart sonrası ilk haftada tüzel kişilerin (şirketler) döviz mevduatı 1.7 milyar dolar gerilemişti. Geçen hafta dolar/TL’nin 8.20 liranın altına inmesiyle satış tavrı değişti.

Vatandaşların da döviz hesaplarında artış görülse de şirketler alımda daha hızlı çıktı.

5 Nisan’da 86 milyar 526 milyon dolar olan tüzel kişilerin döviz mevduatı 8 Nisan’da 88 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Bu 1 milyar 638 milyon dolarlık alım anlamına geliyor.