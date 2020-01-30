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Şırnak'ta 15 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

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Şırnak Valiliği, kent genelindeki 15 bölgenin, 31 Ocak ile 14 Şubat arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini ve bu bölgelere girişin yasaklandığını duyurdu.
Şırnak'ta 15 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

15 bölge Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin bölgesi, Karaçalı bölgesi, Kel Mehmet Dağı, Serin bölgesi, 2088 Rakım Tepe, Küçük Su bölgesi, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası bölgesi, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya bölgesi ve Tanin bölgesi olarak açıklandı:

"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin bölgesi, Karaçalı bölgesi, Kel Mehmet Dağı, Serin bölgesi, 2088 Rakım Tepe, Küçük Su bölgesi, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası bölgesi, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya bölgesi, Tanin bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 31 Ocak- 14 Şubat 2020 tarihlerinde olmak üzere 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

İçişleri Bakanlığı, Perşembe günü sabah saatlerinde Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu’nun” başladığını duyurmuştu. Operasyona jandarma, polis ve koruculardan oluşan 780 personelle 51 operasyonel timin katıldığı açıklandı.

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