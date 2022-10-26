Sıvı sabunun zararları neler

Sıvı sabun kullanmanın zararları neler? Bazılarımız hijyeni sağlamak için katı sabunları tercih ederken bazılarımız da sıvı sabunları tercih etmektedir. Ama sıvı sabunun hiç bilmediğimiz bir zararı bulunuyor! Uzmanlar uyarıyor! Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor! İşte nedeni!

Mutlaka eldiven kullanın!

Tırnak kırılmalarının asıl nedeni vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Eğer tırnaklarınızın sağlıklı olup olmadığını anlamak istiyorsanız ilk iş olarak onun rengine bakabilirsiniz. Tırnaklarınız pembe renkli, saydam ve bombe ise bu demek oluyor ki sağlıklı tırnaklara sahipsiniz. Havaların soğumasıyla birlikte eller daha çabuk kuruyup çatlamaktadır. Bu nedenle nemlendirici kullanmayı ihmal etmemekte fayda vardır. Bunun yanı sıra mutlaka eldiven takmanızda gerekecektir.

Soğuk su ile temastan kaçının

Sağlık açısından bakıldığı zaman genel olarak kalıp sabunların kullanımı önerilmektedir. Sıvı sabunların tırnak kırılmalarına neden olduğu söylenmektedir. Kışın soğuk havalarda dikkat etmeniz gereken bazı şeyler bulunuyor. Özellikle çok fazla soğuk suyla temasta bulunmaktan kaçının. Sıvı sabunların yanı sıra ev temizliğinde kullanılan deterjanlarda tırnak kırılmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle bırebir temastan kaçının. Mutlaka eldiven kullanın.