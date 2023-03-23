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Siyasi partiler 29 Mart’ta Ledra Palace’da buluşacak

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği organizasyonuyla 29 Mart’ta Ledra Palace’da buluşacak.
Siyasi partiler 29 Mart’ta Ledra Palace’da buluşacak

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamaya göre, toplantının ev sahipliğini Rum Demokratik Cephe (DEPA) yapacak ve DEPA’nın önerisiyle toplantıda “1974’teki trajik olaylar sonrasında Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı bir çözüme ulaşma yolunda güçlü ve zayıf yönler/fırsatlar ve tehditler” konusu ele alınacak.

Saat 09.30’da başlayacak toplantının ardından saat 11.30 sıralarında toplantıya ilişkin basın açıklaması yapılacak.

Açıklamada, basın açıklamasını takip edecek basın mensuplarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler basın kimlik kartına sahip basın mensupları, isim ve soyisimleri, Ledra Palace park yerini kullanmak istemeleri halinde araba plakalarını pazartesi gününden önce Elçiliğe bildirmesi gerekmektedir."

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